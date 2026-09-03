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В Симферополе пресекли подготовку теракта: задержан исполнитель по заданию украинской разведки

В Симферополе пресекли подготовку теракта: задержан исполнитель по заданию украинской разведки

В Симферополе предотвращен теракт в медицинском учреждении Минобороны РФ. Силовики задержали мужчину 1992 года рождения.

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