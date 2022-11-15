РФ не введет экспортные пошлины на уголь, растут акции «Распадской» и «Мечела»

Акции угольных компаний «Распадской» и «Мечела» начали расти после появления в информационных терминалах брокеров сообщения, что российские власти не будут вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь с 1 января 2023 года.
Акции угольных компаний «Распадской» и «Мечела» начали расти после появления в информационных терминалах брокеров сообщения, что российские власти не будут вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь с 1 января 2023 года.
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