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ДумаТВ

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В Госдуме предложили автоматически продлевать установленную инвалидность

В Госдуме предложили автоматически продлевать установленную инвалидность

Депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой о продлении инвалидности без необходимости повторной процедуры.

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