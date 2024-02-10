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Дерзкая реакция Шольца на интервью Путина Карлсону вызвала бурю эмоций

Дерзкая реакция Шольца на интервью Путина Карлсону вызвала бурю эмоций

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с Байденом прокомментировал интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону и назвал его "смехотворным"Олаф Шольц в ходе встречи с Джо Байденом осудил интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Щольц какой то смешливый попался, то геноцид русских на Донбассе смехотворен, то Карлсон.А истиный ариец, клянчащий деньги у самоходного деда выглядит еще смешнее.
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16 час.

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