Новогодняя сказка дома: флористы раскрыли секреты праздничных композиций к Году Дракона 2024

На календаре ноябрь, а многие магазины и учреждения уже начали подготовку к Новому году. Благодаря этому туляки стали задумываться о том, как правильно встречать Год Дракона, что дарить близким и как сделать, чтобы предчувствие волшебства дарило радость всем вокруг.