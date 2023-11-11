Новогодняя сказка дома: флористы раскрыли секреты праздничных композиций к Году Дракона 2024

На календаре ноябрь, а многие магазины и учреждения уже начали подготовку к Новому году. Благодаря этому туляки стали задумываться о том, как правильно встречать Год Дракона, что дарить близким и как сделать, чтобы предчувствие волшебства дарило радость всем вокруг.
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