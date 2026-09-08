"Известия": ставить в домах зарядки для электрокаров хотят без согласия жильцов

В России хотят приравнять к базовым коммунальным услугам зарядные станции для электромобилей, чтобы для их установки на домовых парковках не требовалось решения общего собрания жильцов дома.
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