Пять человек, включая двоих детей, пострадали при ДТП с автобусом в Бурятии

t.me/Полиция Бурятии Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в бурятском поселке Нижний Саянтуй, сообщает 30 июля МВД республики.
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