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Празднование Красной горки 2024: Значение праздника и строгие запреты в поминальный день

Празднование Красной горки 2024: Значение праздника и строгие запреты в поминальный день

Празднование Красной горки 2024: Значение праздника и строгие запреты в поминальный день Ирина ОрлонскаяВесной, в один из дней, который известен как Красная горка или Антипасха в православном календаре, отмечается один из самых необычных народно-христианских праздников.

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