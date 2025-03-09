Рынок ипотеки снизил динамику роста и начал копить спрос

Количество заявок на ипотеку выросло на четверть в сравнении с январем, но до уровня 2024 года рынку очень далеко, следует из данных аналитического центра TYMY, с которыми ознакомились «Известия» 9 марта.
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