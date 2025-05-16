Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Дегтярев
    в 1994г. уже были законы по миграции и получения гражданства, в 2003г. внесены дополнения по получению гражданства РФ...«Приехали — пораб...
  • Вячеслав Дегтярев
    в 1994г. уже были законы по миграции и получения гражданства, в 2003г. внесены дополнения по получению гражданства РФ...«Приехали — пораб...
  • Вячеслав Дегтярев
    в 1994г. уже были законы по миграции и получения гражданства, в 2003г. внесены дополнения по получению гражданства РФ...«Приехали — пораб...

Как мудрый Сталин защитил деньги артелей

Как мудрый Сталин защитил деньги артелей

Возвращаясь к мифу про сталинские артели, которые якобы были частными предприятиями. Верховный суд СССР прямо пояснял, что лица, которые занимаются «частно-предпринимательской деятельностью под вывеской кооперативных и государственных организаций», должны быть привлечены к ответственности по 129-й статье УК РСФСР, то есть за расхищение государственного имущества (ссылка).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх