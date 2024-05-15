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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майк Кшишевски консультирует «Лейкерс» во время поиска нового главного тренера

Знаменитый тренер выступает в качестве неофициального консультанта калифорнийского клуба. Один из кандидатов на должность Джей Джей Редик играл за Кшишевски в Дьюке на протяжении четырех сезонов.

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