Daily Mail: шоколад содержит мало полезных растительных соединений

Диетолог и молекулярный биолог Марион Несл из Нью-Йоркского университета рассказала, что, вопреки распространенному мнению, в шоколаде любого типа концентрация полезных растительных соединений, флавонолов, снижена.
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