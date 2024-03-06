Сотрудники ГУ МВД России по СКФО на ФКПП «Герзельский мост» помогли водителю в починке большегрузного автомобиля

На федеральном контрольно-пропускном пункте «Герзельский мост» водитель большегрузного автомобиля, следовавший из Чеченской Республики в Дагестан, обратился к старшему инспектору группы организации деятельности ФКПП ГУ МВД России по СКФО майору полиции Алексею Стуколову с просьбой о помощи, так как не мог продолжать движение по причине поломки транспортного средства.