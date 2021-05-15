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Тысячи африканцев посмотрели совместный фильм России и ЦАР "Турист"

Тысячи африканцев посмотрели совместный фильм России и ЦАР "Турист"

Это первая кинокартина, озвученная на государственном языке ЦАР — санго. Премьера собрала тысячи африканских зрителей.

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Екатерина
Центральноафриканская Республика находится в самом центре Африки, это одна из самых малонаселённых (около 5,0 млн. человек) и бедных стран континента. В стране идёт активная борьба с исламским терроризмом, с 2012 года перешедшая в открытую войну между христианами и мусульманами. В конце декабря 2020 года, в связи с активизацией незаконных вооруженных группировок накануне президентских и парламентских выборов, по просьбе правительства ЦАР в страну прибыли 300 российских инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление было передано российской стороной в Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ЦАР. К концу марта 2021 года армия ЦАР при поддержке российских инструкторов и союзников из Руанды смогла освободить более 30 городов . По сообщению МИД РФ 19 апреля, в ЦАР находится более 500 российских инструкторов. В середине апреля 2021 года было объявлено о планах России ИНВЕСТИРОВАТЬ в экономику ЦАР порядка 11 млрд долларов. Вопрос: Зачем Россия вкладывает огромные деньги в страну, которую Франция на протяжении многих лет не смогла вывести в цивилизацию и ушла ни с чем?

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