Госавтоинспекторы Северного округа города Москвы провели профилактическую акцию «Родительский патруль»

Сотрудники ГИБДД УВД по САО совместно с «родительским патрулем» и педагогами школы № 183, расположенной на Новомихалковской улице, вышли на околошкольные пешеходные переходы, чтобы проверить, как пешеходы и водители соблюдают Правила дорожного движения.
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