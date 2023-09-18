Госавтоинспекторы Северного округа города Москвы провели профилактическую акцию «Родительский патруль»

Сотрудники ГИБДД УВД по САО совместно с «родительским патрулем» и педагогами школы № 183, расположенной на Новомихалковской улице, вышли на околошкольные пешеходные переходы, чтобы проверить, как пешеходы и водители соблюдают Правила дорожного движения.