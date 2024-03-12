Российский электромобиль «Атом» протестировал главред «За рулем»

Каким будет перспективный автомобиль «Атом»? Этим вопросом интересуются многие российские автомобилисты, а главный редактор журнала «За рулем» Максим Кондаков удостоился чести протестировать машину уже сейчас.
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