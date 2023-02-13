В квартире Иды Галич произошёл взрыв

Вот так планируешь сделать вкусный ужин, а всё оборачивается крайне неприятной ситуацией. Именно это на днях произошло с Идой Галич, которая запекала в духовке еду, но вместо вкусного блюда получила осколки по всей кухне и испорченное настроение.