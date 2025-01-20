Суд продлил арест еще одного фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Таганский суд столицы продлил арест еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, следует из карточки дела на официальном портале московских судов общей юрисдикции.
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