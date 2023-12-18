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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо: «Меня удивил уровень решимости и мотивации Стролла»

С 2023 года Фернандо Алонсо выступает за «Астон Мартин» в паре с Лансом Строллом. Двукратному чемпиону «Формулы-1» удалось заработать восемь подиумов и 206 очков против нуля кубков и 74 баллов у канадца.

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