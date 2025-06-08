Хорошие игры, которые вы могли пропустить в мае

Хорошие игры, которые вы могли пропустить в маеВ этом выпуске вас ждут иммерсивный экшен, японское олдскульное приключение в духе King’s Field, «пиксельный» бумер-шутер, русский рогалик и ещё множество интересных игр, о существовании которых вы и не подозревали.