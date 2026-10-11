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ArcelorMittal переводит завод в Кривом Роге в «холодную консервацию»

ArcelorMittal переводит завод в Кривом Роге в «холодную консервацию»

Группа ArcelorMittal начала процесс холодной консервации производства на крупнейшем на Украине металлургическом заводе в Кривом Роге из-за невозможности восстановления его работы в условиях вооружённого конфликта.

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