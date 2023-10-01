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Месси хочет видеть Модрича в «Интер Майами», Лука обедал с Бекхэмом. Об этом рассказал Миятович

Месси хочет видеть Модрича в «Интер Майами», Лука обедал с Бекхэмом. Об этом рассказал Миятович

Об этом рассказал бывший нападающий и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович. «У Модрича были предложения от многих команд из США, в часности – конкретно от этой [«Интер Майами»].

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