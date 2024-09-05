Nvidia подтвердила получение запроса от Минюста США, но он не был юридически об...

Nvidia подтвердила получение запроса от Минюста США, но он не был юридически обязывающимВчерашняя просадка курса акций Nvidia была вызвана рядом факторов, но первое место среди них заняли слухи о подготовке Министерством юстиции США к началу полномасштабного антимонопольного расследования в отношении этой компании.