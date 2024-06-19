Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск "Русхимальянса" к Commerzbank на €94,92 млн

Российский суд удовлетворил иск компании "Русхимальянс", созданной "Газпромом" и "Русгаздобычей" для управления интегрированным комплексом по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги, к немецкому Commerzbank.
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