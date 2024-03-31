Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex Nемо
    Из статьи как раз этого не следует. Хотя давно уже установлено что ИГИЛ это ручная контора американской ЦРУ. Организ...Люди, органически...
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Люди, органически не способные говорить правду, лгут нам в лицо

Люди, органически не способные говорить правду, лгут нам в лицо

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Ну и, как и следовало ожидать, заявление СК РФ о том, что на основании допросов террористов был установлен факт получения ими крупных сумм денег, в том числе в виде криптовалюты, с территории сопредельного королевства, было с насмешками встречено на Западе – дескать, не верим, брехня всё это, пропаганда, манипуляции и вообще, чего ещё ждать от русских, которые во время допросов применяют пытки, режут ухи и вообще ведут себя нецивилизованно… Источник фото: newsfrol.

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Комментарии
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Юрий анин
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9 час.
АндрейБорков
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1 час.
Alex Nемо
Из статьи как раз этого не следует. Хотя давно уже установлено что ИГИЛ это ручная контора американской ЦРУ. Организована, обучается, финансируется (даже теперь) и используется, там где нужно, именно этой спецслужбой для грязных дел. В том числе когда нужно убрать политика или общественного деятеля в мусульманских странах, а не только в европейских. Особенно хорошо это замечено в Сирии, где игиловцы сидят под плотной защитой американских военных, и высовывают головы только тогда когда нужно отвлечь внимание от действий американских &quot;бизнесменов&quot; от нефтяных компаний...
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