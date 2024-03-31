Люди, органически не способные говорить правду, лгут нам в лицо

Alex Nемо

Из статьи как раз этого не следует. Хотя давно уже установлено что ИГИЛ это ручная контора американской ЦРУ. Организована, обучается, финансируется (даже теперь) и используется, там где нужно, именно этой спецслужбой для грязных дел. В том числе когда нужно убрать политика или общественного деятеля в мусульманских странах, а не только в европейских. Особенно хорошо это замечено в Сирии, где игиловцы сидят под плотной защитой американских военных, и высовывают головы только тогда когда нужно отвлечь внимание от действий американских "бизнесменов" от нефтяных компаний...