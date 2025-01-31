ВСУ угрожали жителям Русского Поречного расстрелом

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволяли жителям Русского Поречного выходить из дома, угрожая расстрелом, рассказали военным следователям дочь и сын одного из погибших Мария и Александр Саньковы.