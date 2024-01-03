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Песков назвал фейком данные о скором "сенсационном заявлении" Путина

Песков назвал фейком данные о скором "сенсационном заявлении" Путина

Известия/АННА СЕЛИНА Информация ряда Telegram-каналов о том, что вскоре якобы состоится некое сенсационное заявление президента России Владимира Путина "по мировой безопасности", является фейком, заявил 3 января РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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