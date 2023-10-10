Кадыров сделал заявление по ситуации в Палестине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров готов отправить чеченских миротворцев в зону конфликта. «Обращаюсь к мировому сообществу, чтобы оно хоть один раз единогласно приняло справедливое решение по поводу ситуации в Палестине.
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