Отчаяние толкает главу киевского режима Владимира Зеленского отдавать приказы об ударах по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы перетянуть на себя внимание западных стран и вновь добиться их финансирования.
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