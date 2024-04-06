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Рогов объяснил атаки ВС Украины на Запорожскую АЭС отчаянием Зеленского

Рогов объяснил атаки ВС Украины на Запорожскую АЭС отчаянием Зеленского

Отчаяние толкает главу киевского режима Владимира Зеленского отдавать приказы об ударах по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы перетянуть на себя внимание западных стран и вновь добиться их финансирования.

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