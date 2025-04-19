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Музыкальное развлечение: ´Прогулка в весенний лес´.

Музыкальное развлечение: ´Прогулка в весенний лес´.

14.04.2025 на музыкальном развлечении ребята отправились на прогулку в весенний лес. В волшебном лесу, послушали голоса птиц, отгадали загадки о лесных обитателях, поиграли в музыкальные (дидактические) игры, узнавали ритмы лесных зверей, затем простукивали ритмы как на музыкальном инструменте (бубне), так и с помощью хлопков.

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