Поддельная IT-компания: как полицейские рассекретили мошенников из Кишинева

В Кишиневе полиция раскрыла мошенническую «IT-компанию» Сотрудники полиции объявили об аресте четырех жителей Кишинева за попытку мошенничества в отношении администратора IT-компании, начиная с декабря 2023 года.
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