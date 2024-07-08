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Царьград

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Премьер-министр Венгрии прибыл в Пекин в рамках "мирной миссии"

Премьер-министр Венгрии прибыл в Пекин в рамках "мирной миссии"

В Китае визит Виктора Орбана назвали неожиданнымВ центре внимания председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министр Венгрии Виктора Орбана будут вопросы, которые представляют интерес для обеих сторон.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ну и что он вообще может решить и на что реально повлиять? Смысл его телодвижений в этой области?
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14 час.

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