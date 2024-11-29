Разбитый BMW 328i xDrive превратили в M3 Touring, который завод никогда не производил

BMW ответила на призыв энтузиастов, когда наконец выпустила универсал M3 Touring. По какой-то причине компания решила не предлагать ее в США, но это не помешало одному энтузиасту создать свой собственный M3 Touring.
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