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"Хезболла" уничтожила ВПК компании, производящей электронные средства

"Хезболла" уничтожила ВПК компании, производящей электронные средства

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко "Хезболла" сделала заявление о том, что Исламское Сопротивление разбомбило военно-промышленные комплексы компании "Рафаэль", специализирующейся на производстве электронных средств и оборудования.

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Комментарии
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Eduard
Израиль скатился к государственному тероризму!
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14 час.
Eduard
Гоняясь за неким ХАМАС они рушат всё, Им бы на себя посмотретт со стороны!
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14 час.
Eduard
В любой стране мира есть преступники и что страну рушить? Израиль на каком основании Сирию бомбит?
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14 час.

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