"Хезболла" уничтожила ВПК компании, производящей электронные средства

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко "Хезболла" сделала заявление о том, что Исламское Сопротивление разбомбило военно-промышленные комплексы компании "Рафаэль", специализирующейся на производстве электронных средств и оборудования.
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