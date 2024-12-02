«Голос игроков»: открылось голосование за лучшую игру 2024 года по версии зрит...

«Голос игроков»: открылось голосование за лучшую игру 2024 года по версии зрителей The Game Awards 2024Как и было обещано, 2 декабря состоялся анонс номинантов в категории «Голос игроков» на церемонии награждения The Game Awards 2024 — вместе с этим на официальном сайте шоу стартовал первый этап голосования.