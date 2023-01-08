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Мишуров впервые выйдет в старте «Авангарда» в игре с «Автомобилистом». Мирошниченко – в 1-м звене, Евгений Орлов проведет 1-й матч за клуб с 2012 года

Мишуров впервые выйдет в старте «Авангарда» в игре с «Автомобилистом». Мирошниченко – в 1-м звене, Евгений Орлов проведет 1-й матч за клуб с 2012 года

Андрей Мишуров будет защищать ворота «Авангарда» в матче с «Автомобилистом». 21-летний вратарь впервые сыграет в старте в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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