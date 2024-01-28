Театр абсурда
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Театр абсурда

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Генпрокуратура предупреждает

Генпрокуратура предупреждает

Малолетние дебилы, как их исключительно точно классифицирует Д.Ю. Пучков, оставленные без присмотра, могут стать лёгкой добычей специалистов по вербовке из одной, временно оккупированной вырусью,  территории, что простирается между Белгородом и Крымом.

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