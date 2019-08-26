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Сталин за Гитлера не пил. И пакт с ним заключил последним в Европе...

Сталин за Гитлера не пил. И пакт с ним заключил последним в Европе...

На фото выше: Советский премьер и глава МИДа Вячеслав Молотов подписывает соглашение о ненападении между СССР и Германией, за его спиной о чем-то задумался немецкий коллега Риббентроп, рядом с которым улыбается в усы Сталин.

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