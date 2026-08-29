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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» покупает 19-летнего хавбека «Расинга» Мартинеса за 3 млн евро

«Реал» договорился о трансфере центрального полузащитника «Расинга»  Серхио Мартинеса . 19-летний хавбек будет куплен на 3 миллиона евро, он подпишет контракт с « Мадридом » до лета 2030 года.

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