Наш Президент относится к этим двум личностям, как к умершим. - Либо хорошо, либо никак. Раньше, возможно, было лучше.
"Так может себя вести либо идиот, либо негодяй..." Мнение Президента по поводу Нарусовой и Собчак
Комментарии
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ольга решетникова
Если вспоминаете слова древних об усопших, то они звучат: «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», − это изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов». Но почему-то у нас стали стесняться правды, решили будто молчать, будто "ничего" - лучше.
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14 час.
Ю
Южанин
Какое стойло?! На скотобойню кобыл бесполезных !..
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10 час.
Vitalich
Пора им на живодёрню, в стойле эти кобылы хорошо живут
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3 час.
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