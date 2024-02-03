"Так может себя вести либо идиот, либо негодяй..." Мнение Президента по поводу Нарусовой и Собчак

ольга решетникова

Если вспоминаете слова древних об усопших, то они звучат: «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», − это изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов». Но почему-то у нас стали стесняться правды, решили будто молчать, будто "ничего" - лучше.