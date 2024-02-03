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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Vitalich
    Пора им на живодёрню, в стойле эти кобылы хорошо живут"Так может себя в...
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    Какое стойло?!  На скотобойню кобыл бесполезных !.."Так может себя в...
  • ольга решетникова
    Если вспоминаете слова древних об усопших, то они звучат: «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», − это  ..."Так может себя в...

"Так может себя вести либо идиот, либо негодяй..." Мнение Президента по поводу Нарусовой и Собчак

"Так может себя вести либо идиот, либо негодяй..." Мнение Президента по поводу Нарусовой и Собчак

Наш Президент относится к этим двум личностям, как к умершим. - Либо хорошо, либо никак. Раньше, возможно, было лучше.

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Комментарии
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ольга решетникова
Если вспоминаете слова древних об усопших, то они звучат: «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», − это  изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов».  Но почему-то у нас стали стесняться правды, решили будто молчать, будто &quot;ничего&quot;  - лучше.
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14 час.
Ю
Южанин
Какое стойло?!  На скотобойню кобыл бесполезных !..
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10 час.
Vitalich
Пора им на живодёрню, в стойле эти кобылы хорошо живут
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3 час.

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