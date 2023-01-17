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Кличко: энергоинфраструктура Киева может выйти из строя в любой момент, так как Россия способна бить по критически важным объектам

Кличко: энергоинфраструктура Киева может выйти из строя в любой момент, так как Россия способна бить по критически важным объектам

Киевская энергоинфраструктура может выйти из строя в любой момент, поскольку Российская Федерация способна бить по критически важным объектам.

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