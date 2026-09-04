Grain That Feeds Half The World Set For Biggest Annual Gain Since 2003 Chicago rice futures are on track for their largest annual gain since 2003 as the grain that feeds much of the world becomes increasingly expensive amid an intensifying El Niño and diesel-fuel and fertilizer supply disruptions stemming from turmoil in the Strait of Hormuz and the Russia-Ukraine war.
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