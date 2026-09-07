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Адвокат Передрук: следствие об убийстве девушки в Мурино длилось более 5 лет из-за экспертиз

Адвокат Передрук: следствие об убийстве девушки в Мурино длилось более 5 лет из-за экспертиз

Завершилось расследование гибели 22-летней жительницы Ленобласти Ксении Шеренговской, тело которой 25 января 2021 года обнаружили у многоэтажки в Мурино.

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