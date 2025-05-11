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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» боится стать чемпионом, «Зенит» это чувствует и пользуется. Высока вероятность повторения сценария прошлого сезона». Канчельскис о гонке в РПЛ

«Краснодар» боится стать чемпионом, «Зенит» это чувствует и пользуется. Высока вероятность повторения сценария прошлого сезона». Канчельскис о гонке в РПЛ

Ранее «Краснодар» проиграл ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура чемпионата России. «Зенит» на выезде обыграл «Динамо» Махачкал (1:0).

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