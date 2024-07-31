Кадры пожара в многоэтажном доме в Шебекине, загоревшемся после обстрелов ВСУ

Скриншот видео В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры пожара в многоэтажном доме в Шебекине в Белгородской области, который загорелся после ночных обстрелов со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии