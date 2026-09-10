ВСУ потеряли более 160 бойцов в зоне действий «Юга» за сутки

Потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности Южной группировки российских войск за сутки превысили 160 человек.
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