Хабиб Нурмагомедов должен огромное количество денег налоговой службе

Бойца по смешанным боевым искусствам Хабиба Нурмагомедова подозревают в неуплате налогов. Спортсмен, сделавшийся популярным благодаря своей карьере в UFC, перешел к бизнесу после завершения спортивной деятельности.
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