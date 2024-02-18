"Русские, мы всё поняли". Банановое эмбарго сработало. Вооружение отозвано, а эквадорцы едут в Москву просить прощение

Ингерман Ланская

бред про обычные и необычные бананы сам придумал или зюгандон рассказал? .....в совдепию вообще бананы, заражённые всякой дрянью, завозили - из вьетнама и китая, по совковому лен-лизу, которые неделями не желтели пока их везли...а дерьма то в них было УУУУУ - выращивали то на загаженных почвах, особенно во вьетнаме.... но савейский пипл должОн был их сожрать - зря штоль на металлолом меняли...