ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. После того, как власти Эквадора приняли решение передать американцам советскую продукцию ВПК, а те, в свою очередь, намеревались экспортировать всё это в Шумерию, наши просто захлопнули калитку щедрости и заявили об остановке импорта бананов.
"Русские, мы всё поняли". Банановое эмбарго сработало. Вооружение отозвано, а эквадорцы едут в Москву просить прощение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
бред про обычные и необычные бананы сам придумал или зюгандон рассказал? .....в совдепию вообще бананы, заражённые всякой дрянью, завозили - из вьетнама и китая, по совковому лен-лизу, которые неделями не желтели пока их везли...а дерьма то в них было УУУУУ - выращивали то на загаженных почвах, особенно во вьетнаме.... но савейский пипл должОн был их сожрать - зря штоль на металлолом меняли...
Ответить
3 час.
Ингерман Ланская
да и... нашёл чем пугать экс-савейских - пестицидами и нитратами)))))) ....да почти весь (исключение парт.верхушка) савейский народ (как Один!!!!) все 70 лет потреблял овощи-фрукты исключительно только с пестицидами и нитратами - других то не было...
Ответить
3 час.
сергей максимов
Теперь покупать бананы по 10 рублей за тонну! Это будет справедливо!
Ответить
48 мин.
Свежие комментарии