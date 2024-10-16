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19-летний Мичков забил первые голы в НХЛ, сделав дубль в 1-м периоде матча с «Эдмонтоном»

«Филадельфия» проводит гостевую игру с «Ойлерс» (2:0, первый перерыв) в регулярном чемпионате НХЛ. 19-летний форвард «Флайерс» Матвей Мичков забросил первые две шайбы в НХЛ в первом периоде этого матча.

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